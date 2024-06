Résultat des législatives à Gazeran : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Gazeran lors de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur résultat aux législatives à Gazeran que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 13,24% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,16%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 15,64% et Marine Le Pen avec 13,24%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 35,08% contre 64,92%).