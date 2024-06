En direct

19:49 - Un électorat de gauche entre 21% et 26% à Genech pour ces législatives La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,54% à Genech. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 3,34% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,32% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,55% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 26% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 21,48% des voix dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a vivement gagné du terrain à Genech en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine à près de 21% voire plus à Genech ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,87% dans la moyenne nationale pour Bardella à Genech il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, terminait en tête des élections du Parlement européen à Genech. Ladite liste attirait 26,87% des suffrages, soit 306 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 23,27% et Raphaël Glucksmann à 15,54%.

14:32 - 40,91% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Genech Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Genech avec 18,37% contre 40,91% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,72% et 6,19% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 30,42% contre 69,58%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble la dernière fois Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Genech il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,21% au premier tour, contre 37,26% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche), Genech votant pour la 6ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 33,16% contre 66,84% pour les vainqueurs. Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Genech, un lien étroit La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Genech façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,0%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,98%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,42%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 12,59% à Genech, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Election à Genech : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Genech. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,76% au premier tour et seulement 53,31% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 81,12% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 82,73% au second tour, c'est-à-dire 1 595 personnes.