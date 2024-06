En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Gondecourt ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 11,33% à Gondecourt. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 24% sur place. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Gondecourt, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 22,8% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Gondecourt Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN termine à près de 32% ou plus à Gondecourt ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 35,53% à Gondecourt il y a trois semaines Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière apparaît donc plus que jamais comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 à Gondecourt. Ladite liste séduisait 35,53% des suffrages, soit 646 voix, contre Valérie Hayer à 17,55% et Raphaël Glucksmann à 11,33%.

14:32 - 33,79% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Gondecourt C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Gondecourt lors du premier tour de la présidentielle avec 33,79%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,38%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,07% et 5,49% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 39,8% contre 60,2%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Le Rassemblement national se hissait en première position à Gondecourt lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Nord, c'est Victor Catteau qui s'imposait au premier tour avec 24,23%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,25%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,75%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Gondecourt aux législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gondecourt mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 481 hab par km² et un taux de chômage de 8,24%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,04%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 723 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,32%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,45%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,48% à Gondecourt, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Gondecourt (59147) ? Comment votent généralement les habitants de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 55,25% des votants de Gondecourt. La participation était de 53,77% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,59% au premier tour et seulement 50,21% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Gondecourt ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.