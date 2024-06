Résultat des législatives à Gondrecourt-le-Château : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême est probablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen prenait les devants avec 35,07% au 1er round contre 25,05% pour Emmanuel Macron et 12,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec seulement 7,21% des suffrages. Pour le 2e tour, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%.

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le principal enseignement localement pour ces législatives 2024. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Gondrecourt-le-Château au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Brigitte Gaudineau qui se classait en tête au premier tour avec 34,08% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Meuse. Bertrand Pancher (Divers droite) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,19%.

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Gondrecourt-le-Château, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 1 053 habitants répartis dans 601 logements, ce bourg présente une densité de 21 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 654 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (67,89%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,31% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 52,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2759,94 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Gondrecourt-le-Château manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.