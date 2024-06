En direct

19:49 - Un bloc de gauche estimé entre 10% et 15% à Gorron pour ces législatives L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Gorron, le binôme Nupes avait en effet enregistré 10,91% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 9,14% à Gorron pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 3,35% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,7% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,16% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 15% cette fois.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Gorron en 5 ans Que conclure des résultats des dernières élections ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 15 points à Gorron entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Gorron début juin Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 268 habitants de Gorron passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a convaincu ainsi 34,49% des voix contre Valérie Hayer à 31,79% et Raphaël Glucksmann à 9,14%.

14:32 - 41,7% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Gorron C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Gorron avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,64%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 41,7% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 7,88% et 6,9% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,28% contre 63,72%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche soir à Gorron ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Gorron, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 12,93% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 69,40% pour Yannick Favennec (LREM) au premier tour. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de second tour dans la 3ème circonscription de la Mayenne.

11:02 - Gorron : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Gorron, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 511 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 173 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 749 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 22% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 41,41% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 46,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,11%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 22 605 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Gorron manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Gorron pour les élections législatives Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 1 832 inscrits sur les listes électorales à Gorron, 45,8% étaient allés voter. La participation était de 49,97% pour les européennes de 2019. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 73,11% au premier tour, ce qui représentait 1 362 personnes. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?