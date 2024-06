En direct

19:41 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Goudargues pour ces législatives ? L'autre interrogation de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 9,95% à Goudargues. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,97% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,06% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,17% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 21% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Goudargues, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,02% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Goudargues en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette combinaison de résultats. Mais des éléments se dégagent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Goudargues entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 50% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,56% pour Jordan Bardella à Goudargues au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Goudargues, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, glanant 47,56% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 9,95% et Valérie Hayer à 8,5%. Si on entre dans le détail, 263 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - 35,52% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Goudargues La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Goudargues que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait rassemblé 35,52% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 17,9% et 16,01%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 61,32% contre 38,68%).

12:32 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Goudargues lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Gard, c'est Pierre Meurin qui démarrait en pôle position au premier tour avec 39,78%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 58,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,94%.

11:02 - Goudargues : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Goudargues, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 116 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 114 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (60,0%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 30,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 31,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 275,09 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Goudargues s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Goudargues ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Goudargues ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,15% au premier tour et seulement 52,16% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 870 personnes en âge de voter dans la ville, 79,08% étaient allées voter. La participation était de 80,57% au premier tour, c'est-à-dire 701 personnes.