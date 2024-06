En direct

19:51 - À Grand-Champ, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 15,17% à Grand-Champ il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 28% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Grand-Champ, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 24,27% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Grand-Champ avant les législatives ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des pistes se distinguent… La progression du RN semble déjà puissante à Grand-Champ entre le score de Jordan Bardella en 2019 (21,14%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,04%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé à 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 27,04% dans la moyenne nationale pour Bardella à Grand-Champ début juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Grand-Champ, à 27,04%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 19,8% et Raphaël Glucksmann à 15,17%.

14:32 - Grand-Champ avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Grand-Champ avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,51%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 34,48% des voix. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,01% et 5,53% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,52% contre 62,48%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Le nombre de votes en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour cette élection 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN n'a pas convaincu à Grand-Champ il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,29% au premier tour, contre 33,60% pour Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Grand-Champ votant pour la 3ème circonscription du Morbihan. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Nicole Le Peih (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Dynamique électorale à Grand-Champ : une analyse socio-démographique Dans les rues de Grand-Champ, les élections sont en cours. Dotée de 2 451 logements pour 5 782 habitants, la densité de la commune est de 78 hab/km². Ses 310 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,81% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 34,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 7,8%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2220,24 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Grand-Champ, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives débutent à Grand-Champ : la participation en question Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Durant les européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 53,54% des inscrits sur les listes électorales de Grand-Champ (Morbihan). Le taux de participation était de 52,28% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,29% au premier tour et seulement 51,61% au deuxième tour. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 4 555 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 79,85% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,25% au second tour, soit 3 610 personnes.