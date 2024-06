Résultat des législatives à Graulhet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Graulhet La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Graulhet, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,4% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 14,52% à Graulhet le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 30% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Graulhet en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Graulhet entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,87% pour la liste RN à Graulhet le 9 juin dernier Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous occupe désormais. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Graulhet, avec 40,87%, soit 1762 voix dans la ville. L'extrême droite a alors doublé Raphaël Glucksmann à 14,52% et Manon Aubry à 13,22%.

14:32 - 29,07% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Graulhet Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait engrangé 29,07% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 26,28% et 18,7%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,91% contre 48,09%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national se hissait en première position à Graulhet lors des législatives 2022. C'est en effet Julien Bacou qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 34,24% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Tarn. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 36,52%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,46%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Graulhet et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Graulhet sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 17,14% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,75% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 1965,15 €/mois peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,15% et d'une population immigrée de 12,93% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Graulhet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,26% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives précédentes à Graulhet La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Graulhet (81300). Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,07% au premier tour. Au deuxième tour, 47,08% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 68,14% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 70,64% au premier tour, c'est-à-dire 6 486 personnes.