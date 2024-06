Résultat des législatives à Gravelines : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les suffrages de la gauche unie très suivis L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 12,34% à Gravelines pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 21% sur place. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 20,45% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'évolution inédite du Rassemblement national à Gravelines en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Gravelines entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Gravelines il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 à Gravelines. Le bulletin a séduit 48,76% des votes, soit 2126 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 12,34% et Valérie Hayer à 10,39%.

14:32 - 40,33% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Gravelines C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait donné un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du RN cumulait déjà 40,33% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,41% et 16,11% des voix. Gravelines n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,27% des voix pour sa part. Rebelotte pour la candidate du RN au 2e tour devant Macron avec 62,18%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Gravelines Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection du Parlement localement, comme au niveau national. Les législatives avaient abouti à un beau départ pour le RN à Gravelines. Dans la commune, partie intégrante de la 14ème circonscription du Nord, c'est Pierrette Cuvelier qui arrivait en tête au premier tour avec 35,80%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 56,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,43%.

11:02 - Gravelines : élections législatives et dynamiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Gravelines façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 19,82% des résidents sont des enfants, et 22,86% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (73,15%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 898 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,55%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,13%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Gravelines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,9% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Gravelines : retour sur l'abstention aux dernières législatives Au fil des dernières années, les 11 393 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 49,36% des personnes en capacité de voter à Gravelines s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 52,63% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,03% au premier tour. Au second tour, 42,38% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.