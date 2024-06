Résultat des législatives à Griesheim-sur-Souffel : l'élection 2024 en direct

14:25 - Analyse socio-économique de Griesheim-sur-Souffel : perspectives électorales

Quel portrait faire de Griesheim-sur-Souffel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 35,0% de cadres supérieurs pour 1 231 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 81 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 16,64% des résidents sont des enfants, et 34,41% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 613,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Griesheim-sur-Souffel, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.