En direct

19:48 - À Guégon, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 8,41% à Guégon. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 15% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,95%), de Marie Toussaint (3,53%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,97%). La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Guégon, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 12,46% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Guégon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Guégon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 25% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,56% pour la liste RN à Guégon début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Guégon, avec 39,56% des électeurs, soit 381 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 18,07%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 9,14%.

14:32 - 33,51% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Guégon Guégon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 31,25%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 33,51% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 11,88% et 4,18% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,67% contre 54,33%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Guégon ? Le nombre de votes du RN sera déterminant localement pour ces élections 2024. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Guégon, obtenant 17,16% des suffrages sur place, contre 43,72% pour Paul Molac (Régionaliste). Au deuxième round, c'est encore Paul Molac qui va cumuler le plus de voix, avec 72,17% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Guégon : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Guégon comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 251 habitants répartis dans 1 372 logements, cette ville présente une densité de 42 habitants/km². Ses 104 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 699 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (30,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 49,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 37,63% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 204,89 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Guégon démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Guégon À Guégon (56120), l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre Israël et la Palestine, seraient de nature à ramener les électeurs de Guégon vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 907 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 19,19% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,95% au premier tour. Au second tour, 53,8% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Guégon pour les législatives ? Quel député détrônera Paul Molac dans la 4ème circonscription du Morbihan ?