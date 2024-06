L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 18,36% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,35% à Guénin le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 3,64% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,09% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,02% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 20% cette fois.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 14 points à Guénin entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 24% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. 42,94% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Guénin, contre Valérie Hayer à 13,25% et Raphaël Glucksmann à 11,35%. Le mouvement d'extrême droite est arrivé en tête avec pas moins de 295 votants de Guénin.

C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,62% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Guénin. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,98%. Valérie Pécresse ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,8% des suffrages. Avec 47,68%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,32%.

Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Guénin, obtenant 16,05% des suffrages sur place, contre 34,72% pour Benoît Quéro (Les Républicains). Au second round, c'est en revanche Nicole Le Peih (Ensemble !) qui va cumuler le plus de voix, avec 58,47% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

Élections législatives à Guénin : un éclairage démographique

Comment les électeurs de Guénin peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,88%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (81,5%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 667 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,54%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,12%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Guénin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,22% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.