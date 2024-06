Résultat des législatives à Guermantes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - L'exception Guermantes lors des européennes Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi étudier avec attention. Un événement historique… Même si certaines communes sont hors catégorie ! Le Rassemblement national n'a pas percé il y a quelques semaine en effet, à Guermantes, la liste Bardella terminant deuxième avec 23,06% aux élections du Parlement européen. La liste de Valérie Hayer confisquait la première position avec 24,22%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Guermantes au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen terminait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 16,18% contre 36,54% pour Emmanuel Macron et 17,02% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 70,78% contre 29,22% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche soir à Guermantes ? Au premier tour des législatives 2022, Guermantes, couverte par la 8ème circonscription de Seine-et-Marne, verra le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 35,82%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 14,29%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 38,46% contre 61,54% pour les vainqueurs. Hadrien Ghomi remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Guermantes Comment les habitants de Guermantes peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Dans le village, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 2,99% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 38,06%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,68%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (52,0%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Guermantes, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives précédentes à Guermantes Le taux de participation sera immanquablement l'un des critères essentiels de ces législatives à Guermantes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,96% au premier tour et seulement 56,64% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 82,75% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 78,57% au deuxième tour, soit 693 personnes.