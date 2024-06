Résultat des législatives à Guern : l'élection 2024 en direct

15:36 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Guern

L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Guern. Marine Le Pen l'emportait avec 28,63% au 1er round. En 2e et 3e places, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,8% et 22,15% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 5,57% des suffrages pour sa part. Rebelotte au second tour devant Macron avec une cheffe du RN à 52,4% contre 47,6%.