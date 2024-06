Résultat des législatives à Hantay : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - À Hantay, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires C'est sans doute la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,23% contre 28,24% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,59% et 8,21% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 47,37% contre 52,63%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN parvenait en pôle position à Hantay lors des législatives de 2022. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Nord, c'est Victor Catteau qui arrivait en tête au premier tour avec 26,62%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,56%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,44%.

11:02 - Hantay : démographie et socio-économie impactent les législatives Comment la population d'Hantay peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 614 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,35%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,81%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 471 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,74%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,35%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Hantay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,84% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Hantay : la participation en question L'observation des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 60,85% des inscrits sur les listes électorales d'Hantay (Nord) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,24% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,51% au premier tour et seulement 50,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Hantay pour les élections législatives 2024 ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,72% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 82,17% au second tour, soit 733 personnes.