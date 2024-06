En direct

19:47 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Henrichemont scruté La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en attirer une part. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 13,87% à Henrichemont. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Henrichemont, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 29,14% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,28% pour Yannick Jadot, 2,97% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Evolution fulgurante du RN à Henrichemont en 5 ans Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Henrichemont Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 278 électeurs d'Henrichemont se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, séduisait ainsi 38,94% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 13,87% et Valérie Hayer à 11,62%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Henrichemont lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est certainement la référence pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait engrangé les votes à Henrichemont à l'issue de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 28,18% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,28% et 21,21% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 5,53% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,19% contre 51,81%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Henrichemont ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Henrichemont, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 24,01% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 29,14% pour Alex Charpentier (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 53,21%. Alex Charpentier s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Henrichemont Comment les électeurs d'Henrichemont peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,59% et une densité de population de 71 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (60,25%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 704 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,68%) et le nombre de résidences HLM (13,6% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Henrichemont mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,81% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Participation à Henrichemont : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention sera indéniablement un critère essentiel de ces élections législatives à Henrichemont (18250). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,35% au premier tour et seulement 51,5% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Henrichemont cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 27,04% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?