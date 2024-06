En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Herlies pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Herlies, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,79% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment glané 10,63% à Herlies le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 19% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Herlies Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais des tendances émergent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Herlies entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,79% dans la moyenne nationale pour Bardella à Herlies début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Herlies, à 31,79%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 19,22% et Raphaël Glucksmann à 10,63%.

14:32 - Herlies avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,44% contre 35,3% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,54% et 7,86% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,74% contre 60,26%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Herlies, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 20,62% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 33,48% pour Frédéric Cauderlier (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 59,4% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (40,60%). C'est ainsi Victor Catteau chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Analyse socio-économique d'Herlies : perspectives électorales Quel portrait faire d'Herlies, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 26,83% de cadres pour 2 323 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 140 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 697 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (92,12%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 23,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 48,06% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 902,01 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Herlies, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Herlies : la participation au cœur des préoccupations À Herlies, quelle participation aux législatives ? L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes européennes, parmi les 1 877 inscrits sur les listes électorales à Herlies, 40,54% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 43,86% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,82% au premier tour et seulement 50,92% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Herlies pour les élections législatives ? En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.