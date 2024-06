Résultat des législatives à Hombourg : l'élection 2024 en direct

14:25 - Analyse démographique des législatives à Hombourg

Quel portrait faire de Hombourg, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 351 habitants répartis dans 562 logements, cette localité présente une densité de 85 habitants/km². L'existence de 75 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (8,9%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 26,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 47,78% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 945,06 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Hombourg incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.