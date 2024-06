En direct

19:49 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 25% et 26% à Houplin-Ancoisne lors de ce premier tour L'autre source de doute qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 14,01% à Houplin-Ancoisne pour ces élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Houplin-Ancoisne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 25,02% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,4% pour Yannick Jadot, 3,14% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le RN à Houplin-Ancoisne Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de chiffres. Mais des indices apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Houplin-Ancoisne entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Houplin-Ancoisne il y a trois semaines ? Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 567 votants d'Houplin-Ancoisne ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait ainsi 37,83% des voix contre Valérie Hayer à 15,81% et Raphaël Glucksmann à 14,01%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Houplin-Ancoisne lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Houplin-Ancoisne lors du premier tour de la présidentielle avec 29,51%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,67%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 16,45% et 7,4% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 43,98% contre 56,02%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Houplin-Ancoisne ? Le score en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement localement pour cette élection législative. Avec 22,38% à Houplin-Ancoisne, le RN était distancé par les 25,02% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au deuxième tour, c'est encore Ophélie Delneste qui va remporter le plus de suffrages, avec 50,81% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Houplin-Ancoisne : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues d'Houplin-Ancoisne, les élections sont en cours. Dotée de 1 488 logements pour 3 275 habitants, la densité de la ville est de 535 habitants/km². Ses 138 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 001 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,83%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 37,7% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,59%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2534,79 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Houplin-Ancoisne, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Houplin-Ancoisne L'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute le niveau de participation à Houplin-Ancoisne. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,48% au premier tour et seulement 49,96% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Houplin-Ancoisne ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,8% des électeurs dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,88% au premier tour.