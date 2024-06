En direct

19:50 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Idron convoité La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 18,5% à Idron début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 27% sur place. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 21,37% des bulletins dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,41% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 2,59% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Idron Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Idron début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Idron. Ladite liste séduisait 22,03% des suffrages, contre Valérie Hayer à 21,21% et Raphaël Glucksmann à 18,5%.

14:32 - 38,26% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Idron Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour juger une préférence politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 38,26% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,41% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République à Idron. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 14,41%. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 28,9% contre 71,1%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Lors des législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Idron, obtenant 13,29% des votes sur place, contre 42,34% pour Jean-Paul Mattei (LREM). Sur la commune d'Idron, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Idron Dans la commune d'Idron, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Dans l'agglomération, 18,39% des résidents sont des enfants, et 26,31% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux important de cadres, représentant 33,22%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,1%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,66%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,28%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Idron, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les législatives débutent à Idron : l'abstention en question Le niveau d'abstention sera un facteur fort de ces législatives 2024 à Idron (64320). Le désir de changement des habitants pourrait faire augmenter la participation à Idron. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 859 personnes en âge de voter dans la commune, 20,89% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,53% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,71% au premier tour. Au second tour, 46,3% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Idron cette année ? Quel député se substituera à Jean-Paul Mattei dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ?