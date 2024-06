Résultat des législatives à Illies : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Illies avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La candidate du parti frontiste s'imposait avec 34,33% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,12% et 12,85% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,87% des voix. Avec 49,71%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,29%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN tirait son épingle du jeu à Illies lors des législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Nord, c'est Victor Catteau qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,13%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 60,16%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,84%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Illies La démographie et le contexte socio-économique d'Illies déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 41% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,53%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 604 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,68%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Illies mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,72% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Participation à Illies : que retenir des précédentes élections ? Au cours des consultations politiques passées, les 1 680 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes européennes, 1 154 inscrits sur les listes électorales d'Illies avaient pris part au vote (soit 58,67%), contre une participation de 58,82% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,03% au premier tour et seulement 53,77% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 135 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,91% avaient participé au vote, contre une participation de 81,67% au premier tour, soit 927 personnes.