19:51 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Jaunay-Marigny ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 15,48% à Jaunay-Marigny. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 26% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Jaunay-Marigny, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 24,51% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 10 points à Jaunay-Marigny Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Jaunay-Marigny entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 22% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Jaunay-Marigny aux européennes Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes 2024 à Jaunay-Marigny. Le mouvement séduisait 32,53% des votes, devant Valérie Hayer à 15,7% et Raphaël Glucksmann à 15,48%.

14:32 - Jaunay-Marigny avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Jaunay-Marigny avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,95%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 31,86% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,09% et 5,56% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,08% contre 60,92%.

12:32 - À Jaunay-Marigny, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Jaunay-Marigny en 2022, lors des élections des députés, avec 14,13% au premier tour, contre 33,94% pour Jérôme Neveux (Union des Démocrates et des Indépendants), Jaunay-Marigny votant pour la 1ère circonscription de la Vienne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (51,99% contre 48,01% pour le RN). Mais c'est Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Jaunay-Marigny : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants de Jaunay-Marigny peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 10,23% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 269 habitants/km² et 47,15% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une automobile (82,87%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 906 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,0%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,53%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Jaunay-Marigny mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,55% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Jaunay-Marigny ? Le niveau de participation constituera un critère clé de ces législatives à Jaunay-Marigny (86130). Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,14% au premier tour. Au deuxième tour, 47,69% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Jaunay-Marigny cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 5 469 personnes en âge de voter dans la ville, 76,24% étaient allées voter, contre une participation de 78,37% au premier tour, soit 4 286 personnes.