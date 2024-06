Résultat des législatives à Javron-les-Chapelles : l'élection 2024 en direct

15:36 - Javron-les-Chapelles avait voté Macron lors de la dernière présidentielle

C'est incontestablement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Javron-les-Chapelles avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,68%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 37,94% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 9,85% et 6,03% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 39,52% contre 60,48%.