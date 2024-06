En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 16,14% à l'Étang-la-Ville. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 28% sur place. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,15% des suffrages dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national à l'Étang-la-Ville, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on extrapole la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de s'élever à environ 13% à l'Étang-la-Ville. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages également grattés par la formation politique dans la localité ces dernières années et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Le Rassemblement national dépassé à l'Étang-la-Ville lors des européennes du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur, même si toutes les zones ne sont pas touchées au même niveau. Le podium des récentes européennes à l'Étang-la-Ville, en effet, était composé de la liste de François-Xavier Bellamy en troisième position, avec 15,71% des voix, précédée de la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,14% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 26,91%, en tête ici même.

14:32 - 44,03% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à l'Étang-la-Ville L'élection du président de la République est certainement la clé pour estimer une préférence politique locale. Avec 6,97%, c'est un score trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à l'Étang-la-Ville au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à 44,03% et 12,5% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 79,61% devant Marine Le Pen (20,39%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de l'Étang-la-Ville, grattant 5,17% des suffrages sur place, contre 45,27% pour Béatrice Piron (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (74,46% contre 25,54% pour le RN). Béatrice Piron conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à l'Étang-la-Ville En pleine campagne électorale législative, L'Étang-la-Ville est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 51,9% de cadres pour 4 673 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 376 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 334 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 17,11% des résidents sont des enfants, et 27,81% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 360 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,28%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 86 634 euros par an. À l'Étang-la-Ville, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à l'Étang-la-Ville pour les législatives Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation atteignait 65,92% des votants de l'Étang-la-Ville (Yvelines), contre un taux de participation de 64,56% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 62,02% au premier tour et seulement 56,54% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à l'Étang-la-Ville ? Pour comparer, au niveau national, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017.