Résultat des législatives à l'Isle-Adam : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche entre 16% et 24% à l'Isle-Adam pour ces législatives La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,45% des bulletins dans la commune. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,67% à l'Isle-Adam. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 7,41% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,07% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 24% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à l'Isle-Adam Que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse tout proche des 20% ou plus à l'Isle-Adam ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,5% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à l'Isle-Adam au début du mois En deux ans, ce fragile équilibre a été balayé, en France comme dans beaucoup de villes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à l'Isle-Adam. Le bulletin a convaincu 28,5% des voix, soit 1489 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,86% et Raphaël Glucksmann à 12,67%.

14:32 - 33,9% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à l'Isle-Adam Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. L'Isle-Adam avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 18,24%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 33,9% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,1% et 10,01% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 34,84% contre 65,16%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à l'Isle-Adam Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces législative 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de l'Isle-Adam, obtenant 15,34% des suffrages sur place, contre 34,09% pour Guillaume Vuilletet (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 33,36% contre 66,64% pour les vainqueurs. Guillaume Vuilletet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de l'Isle-Adam : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, L'Isle-Adam foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,13% de cadres pour 11 846 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 403 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 313 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 689 résidents étrangers, L'Isle-Adam se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 36,98% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 516,04 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Pour finir, L'Isle-Adam incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives sont lancées à l'Isle-Adam : scrutin en cours La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à l'Isle-Adam. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,92% au premier tour. Au deuxième tour, 48,86% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 8 752 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,09% étaient restés chez eux, contre une abstention de 23,5% au deuxième tour.