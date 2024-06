Résultat des législatives à l'Isle-d'Abeau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À l'Isle-d'Abeau, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,72% à l'Isle-d'Abeau. Mais ce sont 32% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (16,76%), de Marie Toussaint (4,93%) ou encore de Léon Deffontaine (1,69%). Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à l'Isle-d'Abeau, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 28,73% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a nettement avancé à l'Isle-d'Abeau Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à l'Isle-d'Abeau il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 34,74% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à l'Isle-d'Abeau, devant Manon Aubry à 16,76% et Valérie Hayer à 11,75%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 1544 électeurs de l'Isle-d'Abeau.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle en 2022 à l'Isle-d'Abeau ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,73% contre 27,77% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 22,95% et 6,11% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,41% contre 54,59%.

12:32 - Allan Brunon (Nupes) en pôle position lors des dernières législatives à l'Isle-d'Abeau Le score du Rassemblement national sera une des clés localement pour cette législative 2024. Avec 23,3% à l'Isle-d'Abeau, le Rassemblement national était distancé par les 28,73% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 10ème circonscription de l'Isère. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (55,41% contre 44,59% pour le RN). C'est en revanche Marjolaine Meynier-Millefert (LREM) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Les défis socio-économiques de l'Isle-d'Abeau et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, L'Isle-d'Abeau se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 17 206 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 819 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,53%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 1 394 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,59%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 238 euros par an. À l'Isle-d'Abeau, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - C'est l'heure de voter à l'Isle-d'Abeau : l'abstention au cœur des préoccupations À l'Isle-d'Abeau, quelle participation aux législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à l'Isle-d'Abeau, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,48% au premier tour. Au deuxième tour, 65,03% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à l'Isle-d'Abeau ? En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 34,24% au second tour.