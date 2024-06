En direct

19:47 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la Baconnière convoité Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,2% à la Baconnière. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 3,31% de Manon Aubry (LFI), les 6,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,89% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 24% sur place. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à la Baconnière, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,95% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 15 points à la Baconnière Que déduire de cette avalanche de scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 21% ou plus à la Baconnière ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,12% pour le RN à la Baconnière il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière apparaît également comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à la Baconnière, avec 36,12% des voix devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 18,14%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 14,2%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à la Baconnière ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,15% contre 34,9% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,42% et 6,04% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 38,65% contre 61,35%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera le grand sujet localement pour ces législatives 2024. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à la Baconnière, comptant 13,83%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 51,77% des voix. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round, les autres communes ayant confirmé cette domination.

11:02 - La Baconnière et législatives : démographie, économie et choix électoraux À la Baconnière, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,23% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 69 hab par km² et 48,21% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (83,12%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 579 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,42%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,2%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Baconnière mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,12% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à la Baconnière : les législatives débutent Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, sur les 1 286 inscrits sur les listes électorales à la Baconnière, 48,91% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 53,77% en 2019. Au premier tour de la dernière présidentielle, 20,16% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,29% au second tour. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite serait notamment en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de la Baconnière.