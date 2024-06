En direct

19:51 - À la Bassée, qui vont élire les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait terminé à 8,92% à la Bassée pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 16% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,79%), de l'EELV Marie Toussaint (2,78%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,82%). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à la Bassée, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 18,58% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à la Bassée Que déduire des résultats des dernières élections ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à la Bassée entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 39% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire de Bardella à la Bassée Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à la Bassée, avec 47,45% des voix exprimées, soit 1059 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 13,04%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,92%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à la Bassée lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à la Bassée lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 37,6% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,37% et 15,82% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,65% des suffrages. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 54,71% contre 45,29%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à la Bassée Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à la Bassée il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Victor Catteau au sommet au premier tour, avec 31,99% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 59,05%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,95%.

11:02 - La Bassée et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, La Bassée émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 6 622 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 407 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,68%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 139 résidents étrangers, La Bassée est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 234 euros/an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. En somme, La Bassée incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Bassée : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à la Bassée (59480) ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 29,01% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,71% au deuxième tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,69% au premier tour. Au deuxième tour, 57,68% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de la Bassée.