Résultat des législatives à la Bazoge-Montpinçon : l'élection 2024 en direct

15:36 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à la Bazoge-Montpinçon ? La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à la Bazoge-Montpinçon avec 21,8% contre 38,41% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 10,73% et 7,09% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 33,1% contre 66,9%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à la Bazoge-Montpinçon Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de la Bazoge-Montpinçon, grattant 12,17% des votes sur place, contre 64,99% pour Yannick Favennec (La République en Marche). La Bazoge-Montpinçon n'aura d'ailleurs pas la chance de voter pour un second tour, la circonscription dans son ensemble ayant élu son député dès le premier round !

11:02 - La Bazoge-Montpinçon : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant le bureau de vote de la Bazoge-Montpinçon, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 993 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 26 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 317 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 25,49% des résidents sont des enfants, et 2,65% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 30,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,53% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 132,72 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À la Bazoge-Montpinçon, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - La Bazoge-Montpinçon : la mobilisation des habitants aux élections législatives Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. A l'occasion des dernières européennes, 44,29% des personnes aptes à voter à la Bazoge-Montpinçon avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 46,88% il y a 5 ans. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 16,38% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,8% au premier tour. La volonté de changement des habitants est par exemple susceptible de ramener les habitants de la Bazoge-Montpinçon dans les bureaux de vote.