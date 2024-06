Résultat des législatives à la Regrippière : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 30,94% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à la Regrippière Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à la Regrippière avec 25,14% contre 30,94% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,5% et 5,8% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,96% contre 58,04%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à la Regrippière ? Analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de la Regrippière, obtenant 17,3% des votes sur place, contre 25,87% pour Bruno Cailleteau (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 45,59% contre 54,41% pour les vainqueurs. C'est en revanche Sophie Errante (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - La Regrippière : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de la Regrippière peut-elle influencer les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,03%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 579 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,27%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,59%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Regrippière mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,71% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - La Regrippière : retour sur la participation aux dernières législatives L'un des critères importants de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux de participation à la Regrippière. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,88% au premier tour. Au deuxième tour, 45,88% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 106 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,65% étaient allées voter. Le taux de participation était de 82,1% au deuxième tour, c'est-à-dire 908 personnes.