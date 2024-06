Résultat des législatives à la Remaudière : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à la Remaudière au premier tour de la dernière présidentielle La Remaudière avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,87%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 33,54% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,93% et 5,67% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 38,15% contre 61,85%.

12:32 - À la Remaudière, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de la Remaudière en 2022, lors des législatives, avec 15,17% au premier tour, contre 31,11% pour Charlotte Luquiau (Les Républicains), La Remaudière faisant partie de la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! (54,89% contre 45,11% pour le RN). C'est en revanche Sophie Errante (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Comprendre l'électorat de la Remaudière : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de la Remaudière, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 497 logements pour 1 282 habitants, la densité de la ville est de 98 habitants/km². Ses 61 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 369 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 25,27% des résidents sont des enfants, et 3,73% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,76% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 57,72% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 476,42 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À la Remaudière, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à la Remaudière (44430) ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette localité ? A l'occasion des européennes de début juin, le taux d'abstention représentait 49,5% au niveau de la Remaudière, à comparer avec un taux d'abstention de 50,19% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,09% au premier tour et seulement 55,35% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record.