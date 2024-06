En direct

19:49 - À Labouheyre, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait terminé à 15,13% à Labouheyre le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 27% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Labouheyre, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,8% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Labouheyre en 5 ans Que tirer de tous ces chiffres ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Labouheyre entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Labouheyre Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus évident au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur le détail, 330 votants de Labouheyre ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, cumulait ainsi 36,71% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,13% et Valérie Hayer à 11,46%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Labouheyre au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,36% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Labouheyre. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,55%. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec seulement 7,69% des voix. Avec 47,56%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,44%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Labouheyre en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,76% au premier tour, contre 27,55% pour Geneviève Darrieussecq (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Labouheyre étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Landes. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Guy de Barbeyrac (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Les données démographiques de Labouheyre révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Labouheyre peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 15,72% et une densité de population de 75 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 251 euros par an peut être l'expression de disparités financières locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,81% et d'une population étrangère de 12,74% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Labouheyre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,38% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Labouheyre : la mobilisation des citoyens aux législatives L'un des critères importants de ces législatives sera indiscutablement le niveau de participation à Labouheyre. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,74% au premier tour. Au deuxième tour, 47,46% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 918 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,21% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,93% au premier tour, ce qui représentait 1 418 personnes.