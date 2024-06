En direct

19:48 - Un potentiel de 25% à 26% pour le Nouveau Front populaire à Lagrave Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Raphaël Glucksmann avait obtenu 16,68% à Lagrave le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 26% sur place. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Lagrave, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 25,38% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,2% pour Yannick Jadot, 2,17% pour Fabien Roussel et 2,52% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La fulgurante progression du RN à Lagrave en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive à près de 40% ou plus à Lagrave ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Lagrave il y a trois semaines Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. 37,39% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Lagrave, devant Raphaël Glucksmann à 16,68% et Valérie Hayer à 13,17%. Le RN l'a emporté avec 372 habitants de Lagrave passés par les isoloirs.

14:32 - 28,88% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Lagrave Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. L'élection du président de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen terminait à 28,88% au premier tour contre 24,48% pour Emmanuel Macron et 16,29% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,48% des suffrages pour sa part. Nouveau coup de poing de la patronne du RN au second tour face à Macron avec 50,24%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Lagrave ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Lors des dernières législatives à Lagrave, le RN finissait à la deuxième place, 27,86% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 29,52% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (37,74%). Marie-Christine Verdier-Jouclas s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Lagrave : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Lagrave est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 2 244 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 384 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 686 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 18,6% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,84% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,96% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 9,38%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2312,27 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Lagrave manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Les législatives débutent à Lagrave : l'abstention en question Au cours des dernières années, les 2 287 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 797 personnes en âge de voter à Lagrave, 43,35% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 39,43% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,74% au premier tour et seulement 46,19% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lagrave ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.