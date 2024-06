Résultat des législatives à Lambersart : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Lambersart Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lambersart, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,57% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,78% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment glané 17,99% à Lambersart début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 9,26% de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 36% cette fois.

18:42 - Quelle performance pour le RN à Lambersart lors des législatives ? Difficile d'y voir clair dans cette masse de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Le Rassemblement national devrait se stabiliser à 20% à Lambersart lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les élections européennes se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - La particularité Lambersart lors des élections européennes 2024 Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Lambersart lors des récentes élections des députés européens, avec 22,24% des bulletins. La liste surclassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 17,99% dans la cité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 15,82%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Lambersart au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. On remarque que le RN avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait rassemblé 11,68% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,74%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,28% et Marine Le Pen avec 11,68%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,34% contre 77,66%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment des élections qui se jouent. Avec 8,91% à Lambersart, le Rassemblement national avait été devancé par les 35,11% du binôme LREM au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 41,36% contre 58,64% pour les vainqueurs. Brigitte Liso conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Lambersart La composition démographique et le contexte socio-économique de Lambersart déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,48%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (61,26%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,4%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (17,85%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,54%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,17% à Lambersart, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Lambersart pour les législatives Le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 à Lambersart (59130). Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,67% au premier tour et seulement 52,29% au second tour. Quelle sera la participation à Lambersart pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,36% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 75,75% au premier tour, ce qui représentait 15 518 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ?