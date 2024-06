Résultat des législatives à Lancié : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un effet Bardella aussi à Lancié au début du mois ? En deux ans, cet équilibre politique a été brisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de villes et communes. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Lancié, à 40%, soit 182 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 14,51% et Raphaël Glucksmann à 10,55%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Lancié lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Lancié avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,58%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 29,82% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,88% et 8,27% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 47,83% contre 52,17%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les législatives 2022 avaient donné un joli résultat pour le RN à Lancié. C'est en effet Rémi Berthoux qui arrivait en tête au premier tour avec 22,60% dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription du Rhône. Alexandre Portier (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 63,67%.

11:02 - Les enjeux locaux de Lancié : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Lancié, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 488 logements pour 1 062 habitants, la densité de la commune est de 154 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 579 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,06%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,82% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 587,86 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Lancié, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives démarrent à Lancié : quel sera le taux d'abstention ? À Lancié, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera la participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,78% au premier tour et seulement 53,69% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Lancié ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,03% des votants de la commune, contre une abstention de 15,8% au premier tour.