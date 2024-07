Résultat des législatives 2024 à Romanèche-Thorins (71570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la gauche à Romanèche-Thorins ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Romanèche-Thorins, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,21% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 22,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Romanèche-Thorins L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Romanèche-Thorins entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN soit vainqueur à Romanèche-Thorins ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN parvenait également en première position à Romanèche-Thorins lors des législatives à l'époque. On retrouvait en effet Aurélien Dutremble en tête au premier tour, avec 30,15% dans la ville. Mais c'est en revanche Benjamin Dirx (Ensemble !) qui s'imposait chez les électeurs de Romanèche-Thorins au second tour, avec 60,51%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,49%.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche à Romanèche-Thorins ? Selon les toutes dernières projections établies juste avant le second tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes de chaque territoire. Rachel Drevet (Rassemblement National) a recueilli 46,77% des suffrages à Romanèche-Thorins le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) et Jean-Luc Delpeuch (Nouveau Front populaire) avec 28,56% et 18,21% des votants. C'est aussi Rachel Drevet qui terminait sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Romanèche-Thorins au niveau de l'abstention ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Romanèche-Thorins a été de 69,16%, surpassant de 19 points celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 1 503 électeurs de Romanèche-Thorins (71) avaient effectivement participé au vote (soit 50,63%). Le taux de participation était de 51,11% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Romanèche-Thorins va-t-elle monter au 2e tour des législatives 2024 ? La participation constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Dimanche dernier, l'abstention à Romanèche-Thorins pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 30,84%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 22,9% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,66% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,4% au premier tour et 58,44% au second tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est de nature à ramener les électeurs de Romanèche-Thorins dans les bureaux de vote.

17:29 - Les défis socio-économiques de Romanèche-Thorins et leurs implications électorales Dans les rues de Romanèche-Thorins, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 009 habitants répartis dans 944 logements, cette ville présente une densité de 202 habitants par km². Ses 143 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 562 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 20,23% des résidents sont des enfants, et 8,82% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 28,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 4,58%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 595 euros/an. À Romanèche-Thorins, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.