En direct

19:48 - À Landas, que vont décider les supporters de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,84% à Landas pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 18% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,79% des bulletins dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à Landas Que peut-on conclure de toutes ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 36,91% à Landas le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Landas, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, glanant 36,91% des voix contre Valérie Hayer à 16,18% et Raphaël Glucksmann à 9,84%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Landas lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,33% contre 32,26% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,04% et 6,55% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 44,09% contre 55,91%.

12:32 - Quel verdict à Landas pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Landas, le RN finissait à la deuxième place, 23,75% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,42% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (65,33%). Charlotte Parmentier-Lecocq s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections législatives à Landas : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Landas mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,86%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (83,16%) met en avant l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 142 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,26%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,84%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,3% à Landas, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Landas : la mobilisation des électeurs aux élections législatives À Landas (59310), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera incontestablement l'ampleur de la participation. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 099 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,76% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,3% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,62% au premier tour et seulement 50,17% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de pousser les électeurs de Landas à s'intéresser plus fortement au scrutin.