Résultat des législatives à Larchamp : l'élection 2024 en direct

Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,04% contre 39,71% pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 8,41% et 7,33% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 37,68% contre 62,32%.

11:02 - Larchamp : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Larchamp déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Le taux de chômage à 5,13% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 27 hab/km² et 44,15% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux d'agriculteurs, qui représente 11,13%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,66%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,78%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Larchamp mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,38% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.