En direct

19:47 - À Léon, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 19,5% à Léon. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives à Léon, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,89% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Un vote RN majoritaire à Léon à 20 jours des législatives Que peut-on retenir de cette combinaison de données ? La progression du RN semble déjà forte à Léon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,88%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22,99%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN une progression de quinze points comparé à 2022 en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration de Bardella à Léon Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Léon, avec 22,99% des voix (257 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,5%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 16,91%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Léon ? Avec 16,81%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Léon au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,86% et 20,88% des votes. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 61,65% contre 38,35% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Léon, récoltant 15,71% des voix sur place, contre 33,54% pour Geneviève Darrieussecq (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM (53,81% contre 46,19% pour le RN). Geneviève Darrieussecq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Léon : une analyse socio-démographique À Léon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,12% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 30 hab par km² et 38,44% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (39,27%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 163 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,62%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 53,87%, comme à Léon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Léon ? Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Léon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,89% au premier tour. Au deuxième tour, 55,1% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,02% dans la commune. Le taux de participation était de 77,62% au deuxième tour, ce qui représentait 1 550 personnes.