En direct

19:38 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Léré ? La Nupes ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Nouveau Front populaire ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,16% à Léré. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 18% sur place. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Léré, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 20,85% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Léré Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Léré il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN dirigée par Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Léré, avec 43,63% des voix (219 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,16%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 9,76%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Léré lors de la dernière présidentielle Elément saillant : le RN avait fait au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Léré que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait accumulé 28,29% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 23,39% et 16,67%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,84% contre 45,16%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à Léré Le RN tirait son épingle du jeu à Léré lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Julie Apricena qui arrivait en tête au premier tour avec 33,18% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Cher. La victoire finale était ensuite promise en revanche à François Cormier Bouligeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 52,02%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Léré Dans la ville de Léré, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 16,14% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec 37,18% de population active et une densité de population de 70 habitants par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (39,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 460 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,03%) et le nombre de résidences HLM (9,78% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Léré mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,0% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Léré À Léré, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'abstention. Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,28% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 74,83% au second tour, ce qui représentait 663 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,98% au premier tour et seulement 47,62% au second tour. Quel député détrônera François Cormier Bouligeon dans la 1ère circonscription du Cher ?