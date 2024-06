Résultat des législatives à Lérouville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Lérouville lors de la présidentielle avec pas moins de 35,86% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,21% et 14,35% des voix. Lérouville n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,74% des suffrages. La patronne du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 60,12%, devant Emmanuel Macron à 39,88%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Lérouville et leurs implications électorales

Comment la population de Lérouville peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,7% et une densité de population de 101 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,52%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 437 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,72%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,14%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Lérouville mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,14% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.