19:50 - À Ligny-en-Barrois, que vont décider les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance dans le brouillard. Pour le premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 17,29% des bulletins dans la commune. Une somme à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (17,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,28% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo). La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 10,69% à Ligny-en-Barrois pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 6,62% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,96% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 19% cette fois.

18:42 - Le RN redoutable à Ligny-en-Barrois pour les législatives Que peut-on conclure de cette combinaison de données ? Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 36% à Ligny-en-Barrois. Un chiffre qui semble coller avec les suffrages également arrachés par les lepénistes dans la zone en 5 ans : une hausse de 4 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Un avantage de Bardella à Ligny-en-Barrois le 9 juin Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. 39,58% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Ligny-en-Barrois, devant Valérie Hayer à 14,68% et Raphaël Glucksmann à 10,69%. Le mouvement eurosceptique a séduit ainsi 496 habitants de Ligny-en-Barrois passés par les bureaux de vote.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Ligny-en-Barrois L'élection du président de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader du parti d'extrême droite écrasait le match avec 31,18% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,84% et 17,06% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,12% des voix. La patronne du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,01%, devant Emmanuel Macron à 47,99%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté pour ces élections législatives, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Ligny-en-Barrois lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Brigitte Gaudineau au sommet au premier tour, avec 28,58% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Meuse. Bertrand Pancher (Divers droite) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,88%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Ligny-en-Barrois aux législatives Dans la ville de Ligny-en-Barrois, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 35,2% de plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2137,43 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,08%) et le nombre de résidences HLM (28,42% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Ligny-en-Barrois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,99% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Ligny-en-Barrois pour les législatives À Ligny-en-Barrois, l'un des critères clés de ces législatives sera immanquablement le niveau de participation. Le désir de changement des habitants serait de nature à pousser les citoyens de Ligny-en-Barrois à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 2 802 personnes en âge de voter au sein de la commune, 67,24% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 67,65% au second tour, soit 1 895 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,7% au premier tour et seulement 41,78% au second tour. Quelle sera la participation à Ligny-en-Barrois cette année ? Quel député détrônera Bertrand Pancher dans la 1ère circonscription de la Meuse ?