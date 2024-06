En direct

19:43 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Linxe ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Linxe, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,28% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment terminé à 17,17% à Linxe le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 5,51% de Manon Aubry (LFI), les 4,39% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,01% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 29% cette fois.

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Linxe Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit pas loin des 30% ou plus à Linxe ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Linxe le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. 28,45% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Linxe, face à Raphaël Glucksmann à 17,17% et Valérie Hayer à 13,16%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi pas moins de 227 habitants de Linxe passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Linxe lors de l'élection présidentielle L'élection suprême est probablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Linxe lors du premier tour de la présidentielle avec 27,27%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,12%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,34% et 9,48% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 41,98% contre 58,02%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce soir à Linxe ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local. Les législatives 2022 à Linxe ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 17,89% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription des Landes, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 31,72% des voix. A l'issue du second round, c'est encore Geneviève Darrieussecq qui va remporter le plus de voix, avec 52,46% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections à Linxe : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Linxe, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 541 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 109 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,16%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 47,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 38,54% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 89,27 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Linxe, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Linxe Au fil des dernières années, les 1 579 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, sur les 1 301 personnes en âge de voter à Linxe, 36,74% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 37,66% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 37,42% au premier tour. Au second tour, 40,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.