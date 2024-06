Résultat des législatives à Lisieux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Lisieux, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 21,01% des bulletins dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment obtenu 13,12% à Lisieux pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 24% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,78%), de Marie Toussaint (3,76%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,53%).

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Lisieux ? Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison de résultats. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN se montre déjà forte à Lisieux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (27,27%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,48%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Lisieux dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Le résultat qui est tombé lors des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. Il y a quelques semaines en effet, à Lisieux, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 34,48% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,55% et Raphaël Glucksmann à 13,12%.

14:32 - 29,68% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Lisieux L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Lisieux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,63%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,68% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,42% et 6,14% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,15% contre 54,85%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour cette élection. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Lisieux, grappillant 18,7% des voix sur place, contre 25,30% pour Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble !). Au deuxième tour, c'est encore Jérémie Patrier-Leitus qui cumulera le plus de votes, avec 58,81% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Lisieux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les habitants de Lisieux peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Dans l'agglomération, 15,78% des résidents sont des enfants, et 11,47% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 270 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (27,31%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,62%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Lisieux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 42,58% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Lisieux : quels enseignements ? À Lisieux, le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère essentiel de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,62% au premier tour et seulement 56,97% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 31,31% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 31,35% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?