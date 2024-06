Résultat des législatives à Liverdy-en-Brie : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 31,96% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Liverdy-en-Brie. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,61%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,74% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 52,23%, devant Emmanuel Macron à 47,77%.

11:02 - Liverdy-en-Brie : démographie, élections et stratégies politiques

Comment les habitants de Liverdy-en-Brie peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 7,78% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 144 hab par km² et 52,66% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,29%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 473 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,6%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,55%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Liverdy-en-Brie mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,08% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.