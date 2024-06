En direct

19:46 - Sur qui vont converger les 25,76% de la Nupes à Locmaria-Grand-Champ ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 25,76% des suffrages dans la localité. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 14,82% à Locmaria-Grand-Champ pour les élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Locmaria-Grand-Champ Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de résultats. Mais des pistes apparaissent… La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Locmaria-Grand-Champ entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 35,11% à Locmaria-Grand-Champ le 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Locmaria-Grand-Champ, avec 35,11% des votes exprimés (263 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 16,69%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 14,82%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Locmaria-Grand-Champ ? La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Locmaria-Grand-Champ lors du premier tour de la présidentielle avec 29,31%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,94%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,41% et 4,71% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,4% contre 55,6%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Locmaria-Grand-Champ Le résultat de la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Locmaria-Grand-Champ, obtenant 24,39% des voix sur place, contre 28,66% pour Nicole Le Peih (Ensemble !). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Locmaria-Grand-Champ : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Locmaria-Grand-Champ, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 704 logements pour 1 811 habitants, la densité de la ville est de 116 hab/km². Avec 88 entreprises, Locmaria-Grand-Champ permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,77%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 31,4% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 60,47% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2302,27 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Locmaria-Grand-Champ, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Locmaria-Grand-Champ : quels enseignements ? À Locmaria-Grand-Champ, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,52% au premier tour. Au deuxième tour, 48,65% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Locmaria-Grand-Champ ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 317 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,87% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 79,73% au premier tour, ce qui représentait 1 050 personnes.