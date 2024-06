En direct

19:50 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Locminé Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,82% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,63% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 11,63% à Locminé le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total de 22% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 13 points à Locminé Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des tendances se dégagent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 35,15% à Locminé il y a trois semaines Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut être s'approcher davantage du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes à Locminé. L'extrême droite a cumulé 35,15% des votes, devant Valérie Hayer à 20,82% et Raphaël Glucksmann à 11,63%.

14:32 - 34,28% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Locminé Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,32% contre 34,28% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,83% et 5,06% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 39,36% contre 60,64%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives sera très instructif. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Locminé il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19% au premier tour, contre 31,10% pour Nicole Le Peih (Ensemble !), Locminé faisant partie de la 3ème circonscription du Morbihan. Sur la commune de Locminé, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Les enjeux locaux de Locminé : tour d'horizon démographique La composition démographique et socio-économique de Locminé façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,39%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (53,58%) met en relief l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 517 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,72%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,77%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Locminé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,86% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Locminé Ce 30 juin, lors des élections législatives à Locminé, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,96% au premier tour. Au second tour, 46,02% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Locminé pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,69% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 73,98% au second tour, soit 2 346 personnes. Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?