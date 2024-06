En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 22% et 25% à Locqueltas pour la nouvelle coalition de gauche ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Locqueltas, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,42% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,82% à Locqueltas. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (6,16%), de l'EELV Marie Toussaint (5,57%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,86%).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Locqueltas Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN soit pas loin des 30% ou plus à Locqueltas ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,06% dans la moyenne nationale pour Bardella à Locqueltas au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Locqueltas. Le bulletin a séduit 32,06% des votes, soit 276 voix, face à Valérie Hayer à 18,58% et Raphaël Glucksmann à 13,82%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Locqueltas lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Locqueltas lors du premier tour de la présidentielle avec 35,02%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,04%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,89% et 5,07% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 39,6% contre 60,4%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Locqueltas, obtenant 20,75% des voix sur place, contre 32,60% pour Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,12% contre 42,88% pour le RN). Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Locqueltas Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Locqueltas, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 826 logements pour 1 954 habitants, la densité de la ville est de 84 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 115 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 008 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 34,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 48,28% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 991,07 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En résumé, Locqueltas incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Locqueltas À Locqueltas, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,73% au premier tour et seulement 51,08% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 83,3% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 84,1% au deuxième tour, ce qui représentait 1 243 personnes. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des ménages serait de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Locqueltas.