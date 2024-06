Résultat des législatives à Longeville-en-Barrois : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Longeville-en-Barrois à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 32,54% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,75% et 14,45% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 5,89% des suffrages pour sa part. Avec 49,02%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,98%.

11:02 - Les données démographiques de Longeville-en-Barrois révèlent les tendances électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Longeville-en-Barrois révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,66% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 75 habitants/km² et 43,41% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (17,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 451 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,26%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,52%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Longeville-en-Barrois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,38% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.