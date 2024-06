En direct

19:50 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,97% des voix dans la commune. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 14,6% à Longeville-lès-Metz pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 7,84% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,34% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 26% cette fois.

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Longeville-lès-Metz Que tirer de cette combinaison de chiffres ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 14 points à Longeville-lès-Metz entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,21% dans la moyenne nationale pour le RN à Longeville-lès-Metz début juin Un autre scrutin bien plus récent est venu retourner l'équilibre établi il y a deux ans. 30,21% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Longeville-lès-Metz, contre Valérie Hayer à 18,49% et Raphaël Glucksmann à 14,6%. Le mouvement nationaliste a rassemblé ainsi pas moins de 451 votants de Longeville-lès-Metz.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Longeville-lès-Metz lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection présidentielle qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait récolté au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Longeville-lès-Metz que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait accumulé 19,83% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,72%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,83% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,45%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 35,81% contre 64,19%).

12:32 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Longeville-lès-Metz en 2022, lors des élections des députés, avec 19,89% au premier tour, contre 30,52% pour Belkhir Belhaddad (La République en Marche), Longeville-lès-Metz étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Moselle. Sur la commune de Longeville-lès-Metz, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Longeville-lès-Metz : élections législatives et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Longeville-lès-Metz est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 3 960 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 358 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 12,35% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,04% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 213 résidents étrangers, soit 5,43% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2551,08 € par mois, la ville vise un avenir prospère. À Longeville-lès-Metz, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France.

09:32 - C'est le moment de voter à Longeville-lès-Metz pour les élections législatives L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux de participation à Longeville-lès-Metz. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,84% au premier tour et seulement 58,15% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Longeville-lès-Metz ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,55% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 28,24% au premier tour. Les études révèlent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?